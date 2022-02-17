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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 17 февраля

Валентина Летяк редактор ленты
Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 17 февраля

Пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 17 февраля, начнется традиционно в 10.00. Следите за онлайн-трансляцией на сайте Факты ICTV.

Нардепы сегодня рассмотрят законопроект председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого №6508, которым он предлагает ограничить сроки карантина в Украине двумя месяцами.

При этом Кабмин может принять решение о продлении карантина в случае неблагоприятной эпидемической ситуации.

Ограничительные меры на территории, охватывающей более шести областей, предлагается вводить по согласованию с СНБО.

Парламент также примет в первом чтении изменения в закон о госбюджете на 2022 год, которым предусматривается увеличение расходов на оборону.

В Раде зарегистрировано три альтернативных законопроекта, в которых предлагается увеличить на разные суммы доходы общего фонда бюджета в части поступлений от НДС с произведенных в Украине товаров, направив их Министерству обороны.

На второе чтение вынесены изменения в законодательство по усовершенствованию гражданской защиты (№5608) и другие документы.

Читайте
Карантин и увеличение расходов на оборону: повестка дня Рады 17 февраля

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