Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с российской стороной, в том числе с лидером РФ Владимиром Путиным, в любом формате ради установления мира на Донбассе. Однако этого избегает Кремль.

Об этом украинский лидер сообщил журналистам во время визита в Мариуполь (Донецкая область).

– Я готов на любой формат, – отметил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что как только из Москвы раздаются публичные заявления, что РФ готова говорить о деэскалации и “о двусторонних отношениях”, каждый раз Киев отправляет запрос российской стороне для проведения такой встречи “в том или ином формате”.

– Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что Украина подавала официальные запросы, а также пыталась связаться с Путиным на фоне роста рисков эскалации на границах из-за скопления военных сил РФ. Однако эти запросы не получили предметного ответа.

– Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает, – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев заинтересован в предложениях о помощи со стороны других государств для организации встречи с российской стороной.

– Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Более того – мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в разных форматах разговора с РФ, – заявил президент.

Как известно, в начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев в очередной раз предложил свое государство как площадку для переговоров между Украиной и РФ для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Впоследствии турецкий лидер сообщил журналистам, что принялся организовывать встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным на территории Турции.