Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий до переговорів із російською стороною, зокрема з лідером РФ Володимиром Путіни, в будь-якому форматі заради встановлення миру на Донбасі. Проте цього уникає Кремль.

Про це український лідер повідомив журналістам під час візиту до Маріуполя (Донецька область).

– Я готовий на будь-який формат, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що як тільки з Москви лунають публічні заяви, що РФ готова говорити про деескалацію та “про двосторонні відносини”, кожного разу Київ надсилає запит російській стороні для проведення такої зустрічі “в тому чи іншому форматі”.

– Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що Україна подавала офіційні запити, а також намагалася зв’язатися з Путіним на фоні зростання ризиків ескалації на кордонах через скупчення військових сил РФ. Проте ці запити не отримали предметної відповіді.

– Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує, – розповів глава держави.

Зеленський додав, що Київ зацікавлений також у пропозиціях допомоги з боку інших держав для організації зустрічі з російською стороною.

– Я не відмовив жодній із тих країн, які нам пропонували. Мало того – ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах розмови з РФ, – заявив президент.

Як відомо, на початку лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Києва вчергове запропонував свою державу як майданчик для переговорів між Україною та РФ для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Згодом турецький лідер повідомив журналістам, що взявся організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним на території Туреччини.