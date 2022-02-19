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Геополітичний фурор: реакція соцмереж на виступ Зеленського у Мюнхені

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Геополітичний фурор: реакція соцмереж на виступ Зеленського у Мюнхені

У суботу, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки-2022.

Президент зробив низку гучних заяв і в цілому показав себе з жорсткої позиції стосовно Заходу, вимагаючи, зокрема, чесних відповідей щодо вступу України до ЄС та НАТО, пропонуючи скликати Саміт постійних членів Ради безпеки ООН, Туреччини та Німеччини, а також попереджаючи , що Україна може відмовитися від угоди, за якою позбавилася ядерної зброї замість своєї безпеки.

Українські соцмережі відреагували на виступ президента в Мюнхені переважно позитивно – його похвалили навіть ті політики та журналісти, які зазвичай ставляться до Зеленського критично.

Проте політологи та журналістка звернули увагу на те, що у промові президента далеко не все було так добре.

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Фото: Офіс президента

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