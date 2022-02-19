Сьогодні, 19 лютого, розпочинається візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина), де глава держави візьме участь у щорічній безпековій конференції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Крім того, запланована низка переговорів, зокрема: з прем’єром Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, а також із представниками міжнародних фінансових інституцій.

В ОПУ наголошують, що президент очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової допомоги.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні має поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.