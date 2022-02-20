Еще одна страна Европы – Болгария – подписала декларацию о европейской перспективе Украины. Таким образом уже восемь государств-членов Европейского Союза поддержали этот документ.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что накануне на полях Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Болгарии Кирилом Петковым.

– С ним он подписал декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины. Это уже восьмая такая декларация. То есть, практически треть членов ЕС уже официально подтвердили европейскую перспективу Украины, — подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, вчера на всех встречах с европейскими коллегами на полях конференции он заявлял, что пора предоставить Украине европейскую перспективу

– Четко определить и четко сказать, что Украина будет членом Европейского Союза. И это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четкий сигнал России: что бы вы там не делали, к каким бы провокациям не прибегали, Украина является европейским государством во всех смыслах и будет членом Евросоюза, — подчеркнул Кулеба.

По словам министра, это также был бы сигнал украинскому народу, что, несмотря на все усилия РФ остановить процесс евроинтеграции Украины, наше государство будет частью ЕС.

Кулеба добавил, что это был бы очень своевременный и мощный сигнал. Он уточнил, что даже европейские страны, которые скептически относились к членству Украины в ЕС, “начали задумываться над этим вопросом”.

Следует отметить, что факт подписания Болгарией декларации о европейской перспективе Украины подтвердил в своем Twitter-аккаунте президент Владимир Зеленский.

– У наших стран общие энергетические вызовы, которые можем преодолевать вместе. Приветствую подписание совместной декларации между Украиной и Болгарией в поддержку европейской перспективы нашего государства! – написал Зеленский.

На полях #MSC зустрівся з Прем’єр-міністром ???????? @KirilPetkov. У наших країн спільні енергетичні виклики, які можемо долати разом. Вітаю підписання спільної Декларації ???????? та ???????? на підтримку європейської перспективи нашої держави! Вдячний за підтримку! pic.twitter.com/AHOGDKFCJl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

А премьер Болгарии Кирил Петков опубликовал фото с церемонии подписания документа.

With President ???????? @ZelenskyyUa we signed a joint declaration in support of Ukraine’s European perspective. We share energy and security concerns, but also hope for deescalation of the tensions in the region. https://t.co/xVNmDS9yXh pic.twitter.com/ugD9B47Tka — Kiril Petkov (@KirilPetkov) February 19, 2022

Ранее декларацию о поддержке европейской перспективы Украины подписывали Словения, Словакия, Хорватия, Латвия и другие государства.

Как отмечал Дмитрий Кулеба, подписание со все большим количеством государств Евросоюза деклараций о поддержке европейской перспективы является одним из приоритетов украинской дипломатии.

Фото: Kiril Petkov/Twitter