Еще одна страна Европы – Болгария – подписала декларацию о европейской перспективе Украины. Таким образом уже восемь государств-членов Европейского Союза поддержали этот документ.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что накануне на полях Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Болгарии Кирилом Петковым.

По словам главы МИД, вчера на всех встречах с европейскими коллегами на полях конференции он заявлял, что пора предоставить Украине европейскую перспективу

По словам министра, это также был бы сигнал украинскому народу, что, несмотря на все усилия РФ остановить процесс евроинтеграции Украины, наше государство будет частью ЕС.

Кулеба добавил, что это был бы очень своевременный и мощный сигнал. Он уточнил, что даже европейские страны, которые скептически относились к членству Украины в ЕС, “начали задумываться над этим вопросом”.

Следует отметить, что факт подписания Болгарией декларации о европейской перспективе Украины подтвердил в своем Twitter-аккаунте президент Владимир Зеленский.

А премьер Болгарии Кирил Петков опубликовал фото с церемонии подписания документа.

With President ???????? @ZelenskyyUa we signed a joint declaration in support of Ukraine’s European perspective. We share energy and security concerns, but also hope for deescalation of the tensions in the region. https://t.co/xVNmDS9yXh pic.twitter.com/ugD9B47Tka

— Kiril Petkov (@KirilPetkov) February 19, 2022