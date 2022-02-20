Ще одна країна зобов’язалася підтримати вступ України до Євросоюзу

Ще одна країна Європи – Болгарія – підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, уже вісім держав-членів Європейського Союзу підтримали цей документ.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками Мюнхенської конференції з питань безпеки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що напередодні на полях Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Болгарії Кирилом Петковим.

– З ним він підписав декларацію про підтримку Болгарією європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація. Тобто практично третина членів ЄС вже офіційно підтвердили європейську перспективу України, – наголосив Кулеба.

За словами очільника МЗС, вчора на всіх зустрічах з європейськими колегами на полях конференції він заявляв, що настав час надати Україні європейську перспективу.

– Чітко визначити і чітко сказати, що Україна буде членом Європейського Союзу. І це потрібно робити саме зараз, тому що це буде чіткий сигнал Росії: що б ви там не робили, до яких провокацій не вдавалися б, Україна є європейською державою в усіх сенсах і буде членом Євросоюзу, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, це також був би сигнал українському народові, що попри всі зусилля РФ зупинити процес євроінтеграції України, наша держава буде частиною ЄС.

Кулеба додав, що це був би дуже своєчасний та потужний сигнал. Він уточнив, що навіть ті європейські країни, які скептично ставилися до членства України в ЄС, “почали замислюватися над цим питанням”.

Варто зазначити, що факт підписання Болгарією декларації про європейську перспективу України підтвердив у своєму Twitter-акаунті президент Володимир Зеленський.

– У наших країн спільні енергетичні виклики, які можемо долати разом. Вітаю підписання спільної декларації між Україною та Болгарією на підтримку європейської перспективи нашої держави! – написав Зеленський.

На полях #MSC зустрівся з Прем’єр-міністром ???????? @KirilPetkov. У наших країн спільні енергетичні виклики, які можемо долати разом. Вітаю підписання спільної Декларації ???????? та ???????? на підтримку європейської перспективи нашої держави! Вдячний за підтримку! pic.twitter.com/AHOGDKFCJl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

А прем’єр Болгарії Кирил Петков опублікував фото з церемонії підписання документа.

With President ???????? @ZelenskyyUa we signed a joint declaration in support of Ukraine’s European perspective. We share energy and security concerns, but also hope for deescalation of the tensions in the region. https://t.co/xVNmDS9yXh pic.twitter.com/ugD9B47Tka — Kiril Petkov (@KirilPetkov) February 19, 2022

Варто зазначити, що раніше декларацію про підтримку європейської перспективи України підписували Словенія, Словаччина, Хорватія, Латвія та інші держави.

Як зазначав Дмитро Кулеба, підписання із все більшою кількістю держав Євросоюзу декларацій про підтримку європейської перспективи України є одним із пріоритетів української дипломатії.

Фото: Kiril Petkov/Twitter