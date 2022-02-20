Україна закликає провести міжнародне неупереджене розслідування інформації про начебто потрапляння українських снарядів на територію Ростовської області Росії.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію, поширену в російських пропагандистських ЗМІ.

– Я вчора заявив і підтверджую, що Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито потрапляння нібито українських снарядів на територію Росії. Про це вчора повідомляли російські ЗМІ. Нам нічого приховувати, ми знаємо, що жодних подібних обстрілів Україна не проводила… Якщо Росії теж немає чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення такого незалежного міжнародного розслідування, – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що Україна не планує і не проводить жодних наступальних військових операцій, провокацій, диверсій чи обстрілів території РФ.

– Ми не прагнемо війни, ми прагнемо миру, – заявив Кулеба.

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про нібито потрапляння снарядів на територію Ростовської області РФ.

Згодом на сайті Слідчого комітету РФ з’явилося повідомлення про відкриття справи через начебто “обстріл території Ростовської області з території України”.

У зв’язку з цим головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що ці повідомлення є брехнею та провокацією, оскільки підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів із артилерійських систем ні окупованих територій Донбасу, ні території РФ.

Днями секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нинішня ескалація на Донбасі – це спроба спровокувати Збройні сили України на дії у відповідь.

А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що Україна не планує здійснювати наступальні операції на Донбасі, а тому не варто вірити брехні окупантів.

Джерело: Валерій Залужний