Для обеспечения безопасности Украины: Кулеба направил официальный запрос в страны ООН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил официальный запрос в страны-члены ООН для практических мер, которые смогут обеспечить безопасность нашего государства и местных жителей.

Министр направил запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума. Согласно ей Российская Федерация, Великобритания, Северная Ирландия, США и Украина будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах.

Кулеба требует немедленного проведения консультации по безотлагательным мерам по снижению напряжения на государственных границах, ситуации на Донбассе и принятию практических решений для обеспечения безопасности Украины.

Агрессия Российской Федерации

Российские наемники обострили ситуацию на Донбассе многочисленными обстрелами и провокациями, направленными на дезинформацию против Украины и ВСУ. Боевики нарушают режим прекращения огня, в результате которых страдают украинские военные и жители ОРДЛО.

Президенты многих стран мира осуждают действия России, направленные на дестабилизацию ситуации на территории Украины.

Джо Байден убежден, что глава Кремля Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. Президент США объяснил, что у него есть причины так считать, ссылаясь на разведывательные возможности Америки.