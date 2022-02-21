Для гарантування безпеки України: Кулеба направив офіційний запит до країн ООН

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба направив офіційний запит до країн-членів ООН для практичних заходів, які зможуть гарантувати безпеку нашої держави та місцевих жителів.

Міністр направив запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму. Згідно з нею Російська Федерація, Велика Британія, Північна Ірландія, США та Україна проводитимуть консультації у разі виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання щодо цих зобов’язань.

Кулеба вимагає негайного проведення консультації щодо невідкладних заходів для зниження напруги на державних кордонах, ситуації на Донбасі та ухвалення практичних рішень для гарантування безпеки України.

Агресія Російської Федерації

Російські найманці загострили ситуацію на Донбасі численними обстрілами та провокаціями, спрямованими на дезінформацію проти України та ЗСУ. Бойовики порушують режим припинення вогню, внаслідок яких страждають українські військові та жителі ОРДЛО.

Президенти багатьох країн світу засуджують дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації на території України.

Джо Байден переконаний, що очільник Кремля Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Президент США пояснив, що у нього є причини так вважати, посилаючись на розвідувальні можливості Америки.