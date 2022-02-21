Украина выступает за проведение переговоров по деэскалации и гарантиям безопасности в новом формате – с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии и Турции.

Об этом рассказал сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам заседания Совета глав МИД стран Евросоюза.

Кулеба назвал такой формат “наиболее оптимальным” для решения вопросов деэскалации ситуации вокруг Украины и наработки новых гарантий безопасности. По словам министра, такие переговоры могли бы состояться в формате саммита.

– Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности было бы проведение саммита в формате: пять постоянных членов Совбеза ООН плюс Украина, Германия, Турция, – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, этот формат был бы оптимальным для обсуждения ситуации на украинских границах, вблизи которых Россия сконцентрировала свои войска.

В то же время, Кулеба вновь подтвердил, что Украина поддерживает инициативу по проведению саммита президентов США и РФ – Джо Байдена и Владимира Путина.

– Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта, – заявил министр.

Как известно, постоянными членами Совета Безопасности ООН, на который возложены функции по поддержке международного мира и безопасности, являются: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Постоянные члены Совбеза ООН обладают правом вето. РФ неоднократно пользовалась им при принятии решений по Украине.

Стоит отметить, что идею нового формата переговоров также озвучил президент Украины Владимир Зеленский – во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. Он предложил созвать саммит государств-постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии.

Целью такого саммита, по словам Зеленского, стало бы решение вызовов в сфере безопасности в Европе, а также наработка новых, действенных гарантий безопасности для Украины.