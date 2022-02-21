Україна виступає за проведення переговорів щодо деескалації та гарантій безпеки в новому форматі – за участю п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччини та Туреччини.

Про це розповів сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками засідання Ради голів МЗС країн Євросоюзу.

Кулеба назвав такий формат “найбільш оптимальним” для вирішення питань про деескалацію ситуації довкола України та напрацювання нових гарантій безпеки. За словами міністра, такі переговори могли б відбутися в форматі саміту.

– Ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки було б проведення саміту у форматі: п’ять постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина, Туреччина, – наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, цей формат був би оптимальним для обговорення ситуації на українських кордонах, поблизу яких Росія сконцентрувала свої війська.

Водночас Кулеба знову підтвердив, що Україна підтримує ініціативу з проведення саміту президентів США та РФ – Джо Байдена і Володимира Путіна.

– Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту, – заявив міністр.

Як відомо, постійними членами Ради Безпеки ООН, на яку покладено функції з підтримку міжнародного миру та безпеки, є: США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія. Постійні члени Радбезу ООН володіють правом вето. РФ неодноразово користувалася ним при ухваленні рішень щодо України.

Варто зазначити, що ідею про новий формат переговорів також озвучив президент України Володимир Зеленський – під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого. Він запропонував скликати саміт держав-постійних членів Ради безпеки ООН за участю Туреччини та Німеччини.

Метою такого саміту, за словами Зеленського, стало б вирішення викликів в сфері безпеки в Європі, а також напрацювання нових, дієвих гарантій безпеки для України.