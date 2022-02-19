Украина хочет созвать Саммит постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии

В субботу, 19 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности-2022 президент Владимир Зеленский предложил созвать саммит государств – постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с участием Турции и Германии.

Он уточнил, что целью саммита будет разрешение вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины.

– Гарантий сегодня, пока мы не являемся членами оборонного Альянса и, фактически находимся в серой зоне – в вакууме безопасности, – сказал он.

Президент добавил, что для того, чтобы помочь Украине в условиях российской агрессии, страны-партнеры могут продолжить помогать обеспечивать устойчивость и обороноспособность страны, а также – начать дискуссию о предоставлении четкой европейской перспективы.

Также необходимо открыть доступные для стран-кандидатов инструменты поддержки, как можно быстрее принять решение относительно четких и обозримых временных рамок вступления Украины в НАТО и всесторонне поддержать экономическую устойчивость и трансформацию в Украине.