Верховная Рада подготовила заявление, в котором осудила незаконное признание Россией псевдореспублик “ЛДНР” и призвала международных партнеров ввести санкции против РФ.

За соответствующее постановление №7088 проголосовали 336 народных депутатов.

В документе говорится, что признанием псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР” Россия нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и вышла в одностороннем порядке из Минских соглашений.

В связи с этим Верховная Рада призывает иностранные государства не признавать террористические группировки. Также народные депутаты просят ввести дополнительные, жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против России и ее руководства.

Среди ограничений, о которых просят парламентарии, есть заморозка запуска российского газопровода Северный поток-2, отключение России от международной межбанковской системы SWIFT и запрет экспорта в РФ высоких технологий, в том числе касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

Рада осудила признание “ЛДНР” и призвала ввести жесткие санкции против РФ / 2 фотографии

Кроме того, народные депутаты призвали правительства и парламенты иностранных государств способствовать укреплению и обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в частности, оборонной помощи, направленной на усиление способности нашего государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны РФ, а также поддерживать экономику и финансовую стабильность Украины.

21 февраля Россия признала “независимость” псевдореспублик “ЛДНР”. А 22 февраля Совет Федерации России и Госдума ратифицировали “договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с террористическими группировками.

Между тем, Великобритания уже ответила на такие действия России и решила ввести санкции против пяти ведущих российских банков.

Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 будет остановлена, поскольку РФ нарушила международные договоренности.