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Факты / Украина / Политика

В Верховной Раде создадут штаб обороны – Арахамия

Анастасия Гевко редактор ленты
давид арахамія

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что по результатам встречи лидеров и групп фракций с президентом Владимиром Зеленским вечером во вторник, 22 февраля, в Верховной Раде приняли решение создать штаб обороны.

– Договорились создать штаб в парламенте по обороне, – сказал он.

По его данным, члены штаба должны будут регулярно собираться, чтобы нарабатывать решения и идти с ними к президенту Украины.

– Вместе с президентом это обсуждаем и затем принимаем в парламенте, – рассказал депутат.

Напомним, вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский должен сделать обращение по последним действиям РФ.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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