В Верховной Раде создадут штаб обороны – Арахамия

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что по результатам встречи лидеров и групп фракций с президентом Владимиром Зеленским вечером во вторник, 22 февраля, в Верховной Раде приняли решение создать штаб обороны.

– Договорились создать штаб в парламенте по обороне, – сказал он.

По его данным, члены штаба должны будут регулярно собираться, чтобы нарабатывать решения и идти с ними к президенту Украины.

– Вместе с президентом это обсуждаем и затем принимаем в парламенте, – рассказал депутат.

Напомним, вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский должен сделать обращение по последним действиям РФ.