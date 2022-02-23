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Факти / Україна / Політика

У Верховній Раді створять штаб оборони – Арахамія

Анастасія Гевко редакторка стрічки
давид арахамія

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що за результатами зустрічі лідерів та груп фракцій із президентом Володимиром Зеленським увечері у вівторок, 22 лютого, у Верховній Раді ухвалили рішення створити штаб оборони.

– Домовилися створити штаб у парламенті з оборони, – сказав він.

За його даними, члени штабу повинні регулярно збиратися, щоб напрацьовувати рішення і йти з ними до президента України.

– Разом із президентом це обговорюємо і потім приймаємо у парламенті, – розповів депутат.

Нагадаємо, увечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський має зробити звернення щодо останніх дій РФ.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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