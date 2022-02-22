Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розгляне пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією після так званого визнання цією країною терористичних угруповань “Д/ЛНР”.

Про це глава держави заявив на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу.

Глава держави уточнив, що отримав відповідний запит від Міністерства закордонних справ України.

– До мене надійшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання про розрив дипломатичних відносин між Україною та РФ. Одразу після пресконференції я буду опрацьовувати це питання. І не лише це, а й наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що “визнання Д/ЛНР” було ескалаційним кроком з боку Кремля, який може створити фундамент для подальшої ескалації на Донбасі.

– Ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає достатньо міцний фундамент щодо ймовірної ескалації з боку РФ та бойовиків. Ми розуміємо всі ризики, – розповів глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна неодноразово закликала Росію вирішувати питання шляхом діалогу, за столом переговорів. Президент додав, що Київ готовий проводити такі переговори на будь-яких майданчиках.

Зеленський поінформував, що під час останніх переговорів зі світовими лідерами (Євросоюзу, США, Великої Британії) пропонувалися будь-які формати діалогу, де була б присутня РФ.

– Ми отримали відповідь, і відповідь була вчора. Україна повинна на це реагувати, захищаючи свій суверенітет, – зазначив глава держави.