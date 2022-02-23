Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила, что политсила предлагает внести изменения в Госбюджет-2022, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым.
По ее словам, на нужды обороны будет выделено дополнительно 36,5 млрд грн.
На что пойдут деньги:
- 21 млрд грн – денежное довольствие;
- 1,5 млрд грн – питание;
- 210 млн грн – сухие пайки;
- 3,73 млрд грн – средства индивидуальной защиты;
- 1 млрд грн – вещное имущество;
- 1,4 млрд грн – горюче-смазочные материалы
- 1,15 млрд грн – силы терробороны;
- 6,46 млрд грн – вооружение.
Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты – там около 2 млрд грн в месяц, отметила глава партии.
По словам Елены Шуляк, сегодня подали на регистрацию, а уже завтра могут попасть на рассмотрение парламента законопроекты об изменениях в Бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии.
Ранее сообщалось, что лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде приняли решение создать штаб обороны.
Источник: Слуга народа
Фото: Слуга народа