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Факты / Украина / Политика

Слуги народа предлагают дополнительно выделить на оборону 36,5 млрд грн

Марта Бондаренко редактор ленты
Слуги народа предлагают дополнительно выделить на оборону 36,5 млрд грн

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила, что политсила предлагает внести изменения в Госбюджет-2022, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым.

По ее словам, на нужды обороны будет выделено дополнительно 36,5 млрд грн.

На что пойдут деньги:

  • 21 млрд грн – денежное довольствие;
  • 1,5 млрд грн – питание;
  • 210 млн грн – сухие пайки;
  • 3,73 млрд грн – средства индивидуальной защиты;
  • 1 млрд грн – вещное имущество;
  • 1,4 млрд грн – горюче-смазочные материалы
  • 1,15 млрд грн – силы терробороны;
  • 6,46 млрд грн – вооружение.

Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты – там около 2 млрд грн в месяц, отметила глава партии.

По словам Елены Шуляк, сегодня подали на регистрацию, а уже завтра могут попасть на рассмотрение парламента законопроекты об изменениях в Бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии.

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Ранее сообщалось, что лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде приняли решение создать штаб обороны.

Источник: Слуга народа

Фото: Слуга народа

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