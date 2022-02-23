Голова партії Слуга народу Олена Шуляк заявила, що політсила пропонує внести зміни до Держбюджету-2022, щоб забезпечити наших військових усім необхідним.

За її словами, на потреби оборони буде виділено додатково 36,5 млрд грн.

На що підуть гроші:

21 млрд грн – грошове забезпечення;

1,5 млрд грн – харчування;

210 млн грн – сухі пайки;

3,73 млрд грн – засоби індивідуального захисту;

1 млрд грн – речове майно;

1,4 млрд грн – паливно-мастильні матеріали

1,15 млрд грн – сили тероборони;

6,46 млрд грн – озброєння.

Також маємо передбачити в бюджеті кошти на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки – там близько 2 млрд грн на місяць, зазначила голова партії.

За словами Олени Шуляк, сьогодні подали на реєстрацію, а вже завтра можуть потрапити на розгляд Парламенту законопроєкти щодо змін до Бюджетного кодексу, за якими Уряд зможе оперативно розпоряджатися коштами на потреби армії.

Раніше лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді ухвалили рішення створити штаб оборони.

Джерело: Слуга народу

Фото: Слуга народу