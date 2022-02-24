Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія задовго планувала атаку на Україну, незважаючи на те, що президент РФ говорив, що такого плану немає.

Про це він сказав сьогодні, 24 лютого, у Брюсселі на пресконференції.

– Ми бачимо, що вони діють за планом, який планували задовго. Ми повинні розуміти, що всі ці тижні та місяці, коли вони говорили, що не мають планів напасти на Україну – у них вони були. І не тільки в них ці плани були, але вони також нарощували військову присутність із однією чіткою метою – напасти на Україну, – сказав Столтенберг.

Він ще раз наголосив, що Росія мала план і зараз це точно видно.

– Весь цей час вони були серйозними щодо нападу на Україну, – констатував Столтенберг.

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.