Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, подчеркнул, что наше государство сейчас борется не только за собственное выживание, но и за то, чтобы стать полноправным членом Европы.
Глава государства выступал в Европарламенте по видеосвязи.
– У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, сегодня мы всем показываем, кто мы такие, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что с Украиной Европейский Союз станет крепче. А наше государство доказало, что достойно стать членом ЕС.
– С нами Евросоюз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу. Доказали, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а мир — тьму. Слава Украине! – заявил Зеленский.