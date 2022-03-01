Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, подчеркнул, что наше государство сейчас борется не только за собственное выживание, но и за то, чтобы стать полноправным членом Европы.

Глава государства выступал в Европарламенте по видеосвязи.

– У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, сегодня мы всем показываем, кто мы такие, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что с Украиной Европейский Союз станет крепче. А наше государство доказало, что достойно стать членом ЕС.