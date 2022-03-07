Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ужесточить санкции против страны-агрессора России, которая не прекращает полномасштабное военное вторжение в наше государство.

Об этом глава государства заявил в своем новом обращении к украинцам.

Владимир Зеленский призывает бойкотировать российский экспорт, в частности, ввести нефтяное эмбарго (отказаться от нефти из РФ), а также блокировать импорт в Россию.

– Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира. Бойкот российского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в нынешней ситуации международное сообщество должно действовать еще более решительно, а государства мира и компании должны забыть о коммерческих интересах и помнить о морали.

– Успех украинской армии. Свобода украинского народа. Принципиальность международных санкций. Вот путь к миру, – заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что сейчас в Украине решается судьба европейского континента.

– Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается – станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Я говорю это лидерам мира и слышу, что они соглашаются. Будущее континента решаем мы. Своим сопротивлением. И наши друзья – своей помощью, – заявил президент.

Зеленский уточнил, что во время последних разговоров с мировыми лидерами получил важные сигналы, которые “усилят Украину”.