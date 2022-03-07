Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту посилити санкції проти країни-агресора Росії, яка не припиняє повномасштабного військового вторгнення в нашу державу.

Про це глава держави заявив у своєму новому зверненні до українців.

Володимир Зеленський закликає бойкотувати російський експорт, зокрема запровадити нафтове ембарго (відмовитися від нафти з РФ), а також блокувати імпорт до Росії.

– Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни і заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго. А можна – просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що в нинішній ситуації міжнародна спільнота повинна діяти ще більш рішуче, а держави світу та компанії мають забути про комерційні інтереси й пам’ятати про мораль.

– Успіх української армії. Воля українського народу. Принциповість міжнародних санкцій. Ось шлях до миру, – заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що зараз в Україні вирішується доля європейського континенту.

– Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується – чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу – і чую, що вони погоджуються. Майбутнє континенту вирішуємо ми. Своїм спротивом. І наші друзі – своєю допомогою, – заявив президент.

Зеленський уточнив, що під час останніх розмов зі світовими лідерами отримав важливі сигнали, які “посилять Україну”.