У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до Бундестагу та закликав Німеччину допомогти зупинити війну в нашій державі.

Український лідер виступав за відеозв’язком. У своїй промові він нагадав, що в Україні вже три тижні триває повномасштабне вторгнення російських військ. А до цього протягом восьми років тривала війна на Донбасі.

Зеленський розповів, що РФ бомбардує українські міста, руйнуючи ракетами, авіабомбами, реактивною артилерією все, що є в Україні: житлові будинки, лікарні, школи, церкви.

Президент поінформував, що за три тижні загинули тисячі українців, зокрема 108 дітей.

Практично всю свою промову Володимир Зеленський побудував на аналогії з Берлінською стіною. За словами президента, зараз Німеччина наче перебуває за аналогічною невидимою стіною “між свободою і неволею”, оскільки досі не наважилася розірвати всі зв’язки з країною-агресором Росією.

У цьому контексті президент зазначив, що німецький бізнес досі не зупинив торгівельні зв’язки з РФ.

– Я звертаюся до вас після чисельних зустрічей, переговорів, заяв і прохань, після кроків на підтримку, деякі з яких запізнілі, після санкцій, яких, очевидно, замало, щоб зупинити цю війну. І після того, як ми побачили, скільки зв’язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну. За три тижні війни за наше життя, нашу свободу ми переконалися в тому, що відчували раніше і що ви, напевне, поки що не всі помічаєте. Але ви ніби знову за стіною, так не Берлінською, але посеред Європи, між свободою і неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру, хоча може допомогти, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, про заклики Києва зупинити будівництво російського газопроводу Північний потік-2 до Німеччини. У відповідь же Берлін заявляв, що це лише бізнес. Крім того, український лідер нагадав про негативну позицію ФРН у питанні вступу України до НАТО.

Зараз же, за словами Зеленського, Німеччина зволікає з питанням членства України в Євросоюзі.

– Коли ми говорили вам, що Північні потоки – це зброя і підготовка до великої війни, ми чули у відповідь: все ж таки це економіка. А це був цемент для нової стіни. Коли ми запитували вас, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, отримати гарантії безпеки, ми чули у відповідь: рішення такого поки що на столі немає і найближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. Як ви зволікаєте й зараз з питанням про вступ України в Євросоюз. Для деяких це політика, а насправді це каміння для нової стіни, – заявив президент.

Нагадав Зеленський і про заклики Києва запровадити превентивні санкції проти РФ, на які не було реакції в Берліні. Президент уточнив, що через цю невидиму стіну, яка зараз “розділяє Європу”, не всі повною мірою відчувають те, що переживає Україна.

А тому Зеленський звернувся до німецьких політиків від імені всіх українців, зокрема й від імені мешканців Маріуполя, який російські війська зрівнюють з землею, від імені тих громадян України, які пережили Другу світову війну та Бабин Яр (куди нещодавно вдарили російські ракети та вбили родину), від імені українських військових.

Президент нагадав, що українська армія зараз захищає саме європейські цінності.

– Я звертаюся до вас від усіх, хто чув, як щороку політики кажуть – Ніколи знову, і хто побачив, що ці слова нічого не варті. Бо знову в Європі намагаються знищити цілий народ, знищити все, заради чого ми живемо. Я звертаюся до вас від імені наших військових, тих, хто захищає нашу державу, а отже й цінності, про які часто говорять всюди в Європі, і у вас: свободу і рівність, можливість жити вільно, не підкорятися іншій державі, яка вважає чужу землю своїм життєвим простором. Чому вони захищають все це без вашого лідерства? Чому держави за океаном для нас виявилися ближчими, ніж ви? Тому що це стіна, яку хтось не помічає, але об яку б’ємося ми, поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ, – зазначив Зеленський.

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Глава держави подякував усім, хто зараз підтримує Україну: звичайним німцям, журналістам, які висвітлюють події чесно, а також тому німецькому бізнесу, “який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію та економіку”.

– І вдячний політикам, які все ж намагаються зламати цю стіну. Які між грошима РФ та смертями українських дітей обирають життя, які підтримують посилення санкцій проти Росії: такі, які можуть гарантувати нам мир – мир Україні, мир Європі. Які не вагаються, чи відключати РФ від SWIFT, які знають, що потрібно ембарго на торгівлю з Росією, на імпорт звідти усього, що спонсорує цю війну. Які знають, що Україна буде в Євросоюзі, бо вже є більше Європою, ніж багато хто ще. Я вдячний усім, хто є вищим, ніж будь-які стіни, і хто знає, що на сильнішому і відповідальності більше, коли йдеться про порятунок людей, – заявив президент.

Зеленський уточнив, що Україні буде складно вистояти в цій війні без допомоги світу, зокрема й Німеччини. Він зазначив, що Берлін має зараз допомогти, щоб потім не відчувати провину, як після Другої світової війни.

– Складно захищати Україну, Європу без того, що ви здатні зробити, щоб не озиратися ще й після цієї війни, після зруйнованого Харкова, вдруге через 80 років після розбомблених Чернігова, Сум, Донбасу. Вдруге через 80 років – після закатованих, вбитих тисяч людей. Бо що тоді історична відповідальність, яка ще досі не спокутувана перед українським народом за те, що було 80 років тому, – заявив Зеленський.

Окремо він звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца та закликав його допомогти Україні зупинити цю війну.

– Колишній актор, президент США Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: Зруйнуйте цю стіну. Я хочу сказати тепер вам: канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну, дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте і чим ваші нащадки будуть тільки пишатися. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця, зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити, – підсумував президент України.

Варто зазначити, що члени Бундестагу відреагували на виступ Володимира Зеленського оплесками стоячи.

Напередодні Володимир Зеленський виступив перед членами Конгресу США і наголосив, що доля України вирішується саме зараз на тлі вторгнення Росії.