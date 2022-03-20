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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране на 30 суток. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Верховной Рады.

По состоянию на 20 марта 2022 року главой Украинского государства подписан ряд законов, среди которых закон об утверждении указа президента Украины О продлении срока действия военного положения в Украине №2119-IX (регистр. №7168).

— Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток, — отмечается в сообщении на сайте Рады.

Это означает, что действие военного положения будет продолжаться до 25 апреля 2022 года. Военное положение действует на Украине с 24 февраля в связи с полномасштабным нападением Российской Федерации.

15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Офис президента

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