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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану у країні на 30 діб. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Станом на 20 березня 2022 року главою Української держави підписана низка законів, серед яких закон про затвердження указу президента України Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні №2119-IX (реєстр. №7168).

— Цим законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, – зазначається у повідомленні на сайті Ради.

Це означає, що дія воєнного стану триватиме до 25 квітня 2022 року. Воєнний стан діє в Україні з 24 лютого у зв’язку з повномасштабним нападом Російської Федерації.

15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 діб.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс президента

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