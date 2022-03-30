Кабмін готує програму допомоги українцям, депортованим в Росію – Верещук

Велика кількість українців, під примусом зброї вивезених на територію Росії, вже змогли повернутися додому, до України. Наразі Кабмін готує програму підтримки таких людей.

Про це ввечері 29 березня заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона підкреслила, що усі депортовані українці мають знати: в Україні їх чекають та їм допоможуть.

– Якщо в таких людей є з собою документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися, – порадила Ірина Верещук.

Вона також зауважила, що Росія продовжує ускладнювати організацію та проведення щоденних гуманітарних коридорів.

Ірина Верещук пообіцяла, що насильницькому вивезенню українців з території України дадуть правову оцінку вже найближчим часом.

Дії окупантів містять усі ознаки депортації, що є не лише військовим злочином, а й однією зі складових геноциду.