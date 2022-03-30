Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна / Політика

Кабмін готує програму допомоги українцям, депортованим в Росію – Верещук

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Кабмін готує програму допомоги українцям, депортованим в Росію – Верещук

Велика кількість українців, під примусом зброї вивезених на територію Росії, вже змогли повернутися додому, до України. Наразі Кабмін готує програму підтримки таких людей.

Про це ввечері 29 березня заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона підкреслила, що усі депортовані українці мають знати: в Україні їх чекають та їм допоможуть.

– Якщо в таких людей є з собою документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися, – порадила Ірина Верещук.

Вона також зауважила, що Росія продовжує ускладнювати організацію та проведення щоденних гуманітарних коридорів.

Ірина Верещук пообіцяла, що насильницькому вивезенню українців з території України дадуть правову оцінку вже найближчим часом.

Дії окупантів містять усі ознаки депортації, що є не лише військовим злочином, а й однією зі складових геноциду.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Урядовий портал

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка