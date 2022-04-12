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Факты / Украина / Политика

Шмыгаль и Шимоните обсудили ужесточение санкций против России

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Шмыгаль и Шимоните обсудили ужесточение санкций против России

Успех Украины — это лучшее оружие против агрессии России.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Премьер-министры обсудили расследование военных преступлений России и ужесточение санкций против агрессора.

Денис Шмыгаль отметил, что ровно два месяца назад они совместно посещали прифронтовые территории в Луганской области и говорили, что реформы и успех Украины — это лучшее оружие против агрессии России.

— Прошло два месяца, и мы живем совсем в другом мире, но тот месседж, что успех Украины — это лучшее оружие против агрессии России, остался неизменным, — подчеркнул глава украинского Правительства.

Шмыгаль отметил, что Литва стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась от импорта российского газа и приняла решение о выдворении посла РФ.

Премьер-министр Украины призвал Литву вместе с другими странами-друзьями Украины создать альянс внутри ЕС для продвижения более жестких санкций против агрессора.

В частности, Шмыгаль озвучил и ряд важных шагов для прекращения войны в Украине, в частности введение торгово-экономического и транспортного эмбарго против России, особенно на нефть, газ, металлы и полезные ископаемые.

Шмыгаль также призвал заморозить счета всех российских и белорусских банков и крупных российских и белорусских компаний и отключить все банки РФ от SWIFT, прежде всего Сбербанк.

— Предотвратить использование Россией криптовалют для обхода санкций и закрыть другие лазейки, которые россияне пытаются использовать. А также расширить санкции против российских олигархов, которые продолжают финансировать путинский режим и войну против Украины, — призвал Шмыгаль.

В свою очередь Ингрида Шимоните подчеркнула, что все зверства, совершенные российской армией в Украине, должны быть тщательно задокументированы.

— Каждый, кто был причастен к этим преступлениям, должен быть привлечен к международному суду, — сказала премьер-министр Литвы.

Параллельно с этим, Шмыгаль призвал предоставить Украине системы противовоздушной и наземной обороны, в том числе самолеты, реактивные системы залпового огня, танки, противокорабельную оружие.

ФотоПравительственный портал

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