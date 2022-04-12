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Факты / Украина / Политика

Шмыгаль призвал Конгресс США полностью заблокировать российские банки и все финучреждения

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Шмыгаль призвал Конгресс США полностью заблокировать российские банки и все финучреждения

Действия России демонстрируют, что агрессор стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на нашей территории.

Это обсудил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на онлайн-встрече с членами Конгресса Соединенных Штатов.

— Чтобы положить конец войне, геноциду и страданиям украинцев, нам нужна дальнейшая поддержка США, прежде всего с большей военной помощью и усилением санкционного давления, — сказал Денис Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил США за очередной пакет санкций против страны-агрессора, однако подчеркнул, что цена, которую Россия платит за войну, недостаточно высока.

Шмыгаль призвал США принять срочные меры и ввести полную блокировку всех российских банков и финансовых учреждений, включая Газпромбанк, Банк Москвы и Россельхозбанк.

— Мы призываем вас признать Россию государством — спонсором терроризма, ввести санкции против активов российского правительства и российских государственных предприятий в США, заблокировать доступ российским судам и морским компаниям ко всем морским портам США, — отметил премьер-министр.

Денис Шмыгаль отметил, что Украине нужен голос США в отстаивании полного эмбарго на ключевые российские товары: нефть, газ, металлы и полезные ископаемые.

— Ваши действия сегодня имеют решающее значение для прекращения войны России против Украины. Чем быстрее вы будете действовать, тем больше жизней невинных мирных жителей будет спасено. Вам по силам это сделать, — подчеркнул премьер-министр.

На встрече также присутствовали министр обороны Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.

Фото: Правительственный портал

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