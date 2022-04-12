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Факти / Україна / Політика

Шмигаль та Шимоніте обговорили посилення санкцій проти Росії

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Шмигаль та Шимоніте обговорили посилення санкцій проти Росії

Успіх України – це найкраща зброя проти агресії Росії.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Прем’єр-міністри обговорили розслідування воєнних злочинів Росії та посилення санкцій проти агресора.

Денис Шмигаль зауважив, що рівно два місяці тому вони спільно відвідували прифронтові території в Луганській області й говорили, що реформи та успіх України — це найкраща зброя проти агресії Росії.

– Минуло два місяці, і ми живемо зовсім в іншому світі, але той меседж, що успіх України — це найкраща зброя проти агресії Росії, залишився незмінним, — наголосив очільник українського Уряду.

Шмигаль зауважив, що Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилася від імпорту російського газу й ухвалила рішення про видворення посла РФ.

Прем’єр-міністр України закликав Литву разом з іншими країнами-друзями України створити альянс усередині ЄС для просування більш жорстких санкцій проти агресора.

Зокрема, Шмигаль озвучив і ряд важливих кроків для припинення війни в України, зокрема запровадження торговельно-економічного й транспортного ембарго проти Росії, особливо на нафту, газ, метали й корисні копалини.

Шмигаль також закликав заморозити рахунки усіх російських і білоруських банків та великих російських і білоруських компаній та відключити усі банки РФ від SWIFT, передусім Сбербанк.

– Запобігти використанню Росією криптовалют для обходу санкцій та закрити інші лазівки, які росіяни намагаються використати. А також розширити санкції проти російських олігархів, які продовжують фінансувати путінський режим та війну проти України, – закликав Шмигаль.

У свою чергу Інгріда Шимоніте підкреслила, що всі звірства, що були скоєні російською армією в Україні, мусять бути ретельно задокументовані.

– Кожен, хто був причетний до цих злочинів, мусить бути притягнутий до міжнародного суду, — сказала прем’єр-міністерка Литви.

Паралельно з цим, Шмигаль закликав надати Україні системи протиповітряної та наземної оборони, у тому числі літаки, реактивні системи залпового вогню, танки, протикорабельну зброю.

ФотоУрядовий портал

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