Украине с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму около $565 млрд.

Об этом в интервью Фактам недели сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, парламентарии готовят законопроект, которым будет позволено взимать имущество с российских предприятий, а также предприятий-коллаборантов.

– У нас есть, во-первых, моральная составляющая! Русские своими идиотскими действиями, поступками, агрессией своей нанесли чрезвычайный ущерб нашему государству. Мы говорим о почти $565 миллиардах. Это жаль, причиненный Украине лунатиками с Востока в их попытке что-то здесь вроде бы “денацифицировать”, — сказал нардеп.

Он добавил, что Украина ожидает компенсации со стороны РФ, если не всего, то хотя бы части того, что было разрушено. Но народный избранник считает, что Россия будет избегать этого делать, ссылаясь на разные причины.

– Но у нас возникает возможность, как мы можем сами это сделать. Чтобы сделать взыскание на имущество граждан РФ или связанных с РФ на территории Украины. Сейчас мы говорим о 17 тыс. компаний, принадлежащих россиянам или белорусам, — говорится в сообщении.

По его словам, указанные активы имеют ценность разной степени, но они “ошеломляют”.

– Мы говорим о секторе мобильной связи. У нас все подавляющее большинство операторов, что связано с РФ. И сейчас мы принимаем новую редакцию закона о принудительном изъятии имущества российских резидентов, и она направлена ​​на предотвращение быстрой переписи акций или компаний, таких, например, как Киевстар. Или других компаний, откуда они хотят оперативно выйти, – сказал Дмитрий Наталуха.

Он отметил, что речь идет не только о распространении на граждан РФ, но и о приравнении к так называемым резидентам РФ–коллаборантам: не только физическим лицам, но и юридическим.

– Условно говоря, например, если на территории Украины действует Леруа Мерлен, и если такая же компания, с такой же маркой, действует на территории РФ, то у СНБО есть все основания признать структуру коллаборантом, и начать процедуру взыскания имущества, – сказал нардеп.

Он сообщил, что есть отдельные сектора, где доминируют российские компании, и они имеют немаловажные значения.

— Мы говорим о мобильной связи, мы говорим о компаниях по добыче газа, мы говорим о недвижимости, много недвижимости премиум-класса, гостиниц… Мы говорим о банковском секторе, где есть Альфа-Банк, мы говорим об Энергомашспецстале, крупнейшем производителе специальных сплавов в Украине, – заявил председатель комитета ВРУ.

По его словам, в этих предприятиях уже начинается переписывание активов на украинцев, на подставных лиц, на оффшоры и т.д.

— В новой редакции закона мы говорим о конкретной дате, когда российские бенефициары или резиденты осуществляли руководящие или управленческие функции – это 24 февраля 2002 года. Мы проводим определенный предел. Дальше можете сколько угодно переписывать, но если до 24 февраля 2022 вы осуществляли руководящую деятельность с бенефициарами из РФ, то извините, — рассказал Дмитрий Наталуха.

По его словам, как продемонстрировал март – экономика является еще одним фронтом в войне против РФ.

Нардеп рассказал, что при инвентаризации, которую провела НАПК всех реестров были выявлены признаки принадлежности к гражданству РФ 157 тыс. человек проживающих по виду и 17 тыс. временно проживающих. По его словам, это кандидаты на проверку.

— Деньги – это половина дела. Другая половина дела – это диверсия, которая может произойти в экономике по желанию. Чем нам повезло – тем, что над процессом обнаружения российских активов работает крупная международная группа OCCRP, они активно и многое излагают активы, которые они могут найти, — сказал нардеп Наталуха.

По его словам, часть украинских производственных мощностей еще до войны приобрели россияне, чтобы оставить эти производства бездейственными.

– Есть у нас Сумской, известный завод Фрунзе. Русские его приобрели, довели до банкротства, и дальше оставляли его в таком состоянии, чтобы он был неконкурентоспособен. Или Крюковский завод, который они просто умножили на ноль, скопировав производственные линии у себя. Таких историй очень много, они делали это очень системно, они очень системно и агрессивно враждебно вели себя по отношению к Украине, — сказал он.

Дмитрий Наталуха заявил, что к началу 2019 года только активных и видимых бенефициаров из России насчитывалось на $8,9 млрд активов. При этом, по словам нардепа, если считать компании, где бенефициары РФ нельзя увидеть сразу, то можно умножать эту сумму на 3 или на 5.

Напомним, в течение марта из-за развязанной Россией полномасштабной войны против Украины, экспорт украинской продукции сократился вдвое.