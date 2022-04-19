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Факты / Украина / Политика

Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине: зарегистрирован законопроект

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения в Украине.

Соответствующий законопроект №7300 от 19 апреля зарегистрирован на сайте ВР. Его инициировал глава государства.

Народным депутатам предлагается утвердить указ президента О продлении срока действия военного положения в Украине.

Согласно тексту законопроекта и сопроводительным документам, Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение до 25 мая 2022 года.

Стоит отметить, что военное положение было введено на 30 суток по всей территории Украины 24 февраля – в первый же день полномасштабного вторжения российских войск.

В середине марта Верховная Рада по предложению президента продлила действие военного положения еще на 30 суток – до 25 апреля.

Процедура введения военного положения

Согласно закону Украины О правовом режиме военного положения (ст. 5), предложения по введению военного положения в Украине или на отдельных ее территориях на рассмотрение президенту вносит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Далее президент Украины издает указ о введении военного положения и незамедлительно обращается в Верховную Раду относительно его утверждения (подает законопроект).

После этого ВР должна собраться на заседание в двухдневный срок без созыва и рассмотреть вопрос о введении военного положения.

Указ президента о введении военного положения в Украине, утвержденный ВР, подлежит немедленному объявлению через СМИ или другим способом.

Аналогичной является и процедура по продлению действия военного положения.

Читайте
Военное положение в Украине: что нужно знать о введении

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Источник: Верховная Рада

Фото: Офис президента

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