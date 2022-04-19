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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні: зареєстровано законопроєкт

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану в Україні.

Відповідний законопроєкт № 7300 від 19 квітня зареєстрований на сайті ВР. Його ініціював глава держави.

Народним депутатам пропонується затвердити указ президента Про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Тексту законопроєкту на сайті парламенту поки що немає. А тому невідомо, на який термін Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні.

закон про воєнний стан

Варто зазначити, що воєнний стан був запроваджений на 30 діб на всій території України 24 лютого – в перший же день повномасштабного вторгнення російських військ.

У середині березня Верховна Рада за пропозицією президента продовжила дію воєнного стану ще на 30 діб – до 25 квітня.

Процедура впровадження воєнного стану

Згідно із законом України Про правовий режим воєнного стану (ст. 5), пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або на окремих її територіях на розгляд президенту подає Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Далі президент України видає указ про введення воєнного стану і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження (подає законопроєкт).

Після цього ВР повинна зібратися на засідання у дводенний строк без скликання та розглянути питання щодо введення воєнного стану.

Указ президента про введення воєнного стану в Україні, затверджений ВР, підлягає негайному оголошенню через ЗМІ чи в інший спосіб.

Аналогічною є й процедура щодо продовження дії воєнного стану.

Читайте
Воєнний стан в Україні: що потрібно знати про запровадження

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс президента

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