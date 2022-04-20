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Факты / Украина / Политика

Подоляк объяснил, почему Медведчук предложил обменять себя на мариупольцев

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Віктор Медведчук

Задержанный Виктор Медведчук предложил обменять себя на защитников и жителей Мариуполя, потому что хочет найти выход из ситуации.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Медведчук понял, что просто менять его никто не будет, и что у него будут большие проблемы.

– Ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине, почему его деятельность привела к такому масштабному вторжению Российской Федерации на нашу территорию. Это была его инициатива предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя, – объяснил Подоляк.

12 апреля СБУ задержала Виктора Медведчука – народного депутата Верховной Рады от партии Оппозиционная платформа – За жизнь, который также является кумом президента РФ Путина. Ему инкриминируют государственную измену, содействие террористическим организациям и финансирование терроризма.

18 апреля Виктор Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Он заявил, что мариупольцы находятся в заблокированном городе и не имеют безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

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Источник: Новое время

Фото: УНИАН

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