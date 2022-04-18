Украинский олигарх и политик Виктор Медведчук, недавно задержанный сотрудниками СБУ, обратился к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Медведчук заявил, что мариупольцы находятся в осажденном городе и у них нет безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

— Я хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и на сегодняшний день не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры, — сказал Медведчук.

Напомним, что СБУ задержала Виктора Медведчука 12 апреля, когда тот пытался уехать из Украины.

После задержания олигарха его супруга Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Зеленскому с требованием немедленно отпустить мужа. По ее словам, задержание Виктора Медведчука было незаконным.

Впоследствии такое же обращение Марченко записала и к российскому президенту Владимиру Путину.

15 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку должны изменить меру пресечения на содержание под стражей после его побега из-под домашнего ареста 27 февраля. Олигарх подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без права внесения залога.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять Медведчука на наших военнопленных.

Фото: Владимир Зеленский