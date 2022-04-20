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Факти / Україна / Політика

Подоляк пояснив, чому Медведчук запропонував обміняти себе на маріупольців

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Віктор Медведчук

Затриманий Віктор Медведчук запропонував обміняти себе на захисників і жителів Маріуполя, оскільки хоче знайти вихід із ситуації.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Медведчук зрозумів, що просто міняти його ніхто не буде, і що у нього будуть великі проблеми.

– Йому доведеться давати показання, що він робив з 2014 року в Україні, чому його діяльність призвела до такого масштабного втручання Російської Федерації на нашу територію. Це була його ініціатива запропонувати себе в обмін на жителів та захисників Маріуполя, – пояснив Подоляк.

12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука – народного депутата Верховної Ради від партії Опозиційна платформа – За життя, який також є кумом президента РФ Путіна. Йому інкримінують державну зраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму.

18 квітня Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.

Він заявив, що маріупольці наразі перебувають у заблокованому місті та не мають безпечного виходу через гуманітарні коридори.

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Джерело: Новое время

Фото: УНІАН

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