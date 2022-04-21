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Факты / Украина / Политика

Вместо ОПЗЖ: в Верховной Раде создали новое депутатское объединение

Анастасия Гевко редактор ленты
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя

В Верховной Раде создали новое объединение взамен Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ) под названием Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ). 

Об этом у себя на канале в Telegram 21 апреля сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Он добавил, что главой “новой” группы избрали Юрия Бойко, и опубликовал документ с полным списком 25 депутатов из экс-ОПЗЖ, которые попали в ПЗЖМ.

Бойко, комментируя создание ПЗЖМ Интерфакс-Украине, заявил, что туда вошли “проукраинские народные избранники, которые готовы работать для защиты Украины, помощи людям и послевоенного восстановления страны”.

Он добавил, что нардепы готовы к конструктивному сотрудничеству с другими фракциями и группами для обеспечения победы Украины.

В то же время пресс-служба ПЗЖМ отметила, что в состав группы не вошли Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Вадим Столар и ориентированные на них депутаты.

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