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Факти / Україна / Політика

Замість ОПЗЖ: у Верховній Раді створили нове депутатське об’єднання

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя

У Верховній Раді створили нове об’єднання замість Опозиційної платформи – За життя (ОПЗЖ) під назвою Платформа за життя та мир (ПЗЖМ).

Про це у себе на каналі в Telegram 21 квітня повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Він додав, що головою “нової” групи обрали Юрія Бойка, та опублікував документ із повним списком 25 депутатів з ексОПЗЖ, які потрапили до ПЗЖМ.

Бойко, коментуючи створення ПЗЖМ виданню Інтерфакс-Україна, заявив, що туди увійшли “проукраїнські народні обранці, які готові працювати для захисту України, допомоги людям та повоєнного відновлення країни”.

Він додав, що нардепи готові до конструктивної співпраці з іншими фракціями та групами для забезпечення перемоги України.

Водночас пресслужба ПЗЖМ зазначила, що до складу групи не увійшли Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Вадим Столар та орієнтовані на них депутати.

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