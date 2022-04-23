Президент Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна поверне всі землі, які окупувала армія Російської Федерації, як тільки отримає всю необхідну зброю.

– Все, що вони прорвуть і все що вони, не дай Боже, окупують – ми все повернемо. Це буде питання не 10-20 років, або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде і її буде достатньо, повірте мені – ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована. Щоденно ми можемо віддати, на жаль, якусь територію, але вночі або на наступнирй день ми повертаємо ці міста, містечка і йдемо вперед. Ми не повертаємо ті міста, де у нас немає підтримки, про яку ми говоримо публічно, – заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що бачить зміни у відношенні західних партнерів щодо постачання зброї Україні.

– Особливо я бачу зміни у швидкості від США. І якщо ця швидкість буде нарощуватись так само, як нам обіцяють, якщо кроки будуть співпадати зі словами, як у будь-якої порядної людини і лідера, ми будемо швидше деокуповувати наші території, – додав президент.

Очільник країни наголосив на тому, що зараз найскладніша ситуація у Маріуполі.

– Сьогодні один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. Ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків. В мене останній сигнал був від азовців годину тому. Як тільки ми туди дійдемо – ми все вирішимо, а поки ми пропонуємо обмін поранених, – сказав Зеленський.