Привели войну в Украину: Данилов призвал членов ОПЗЖ уйти из Рады, пока их “не вынесли вперед ногами”

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей ОПЗЖ уйти из Верховной Рады, пока украинские военные “не вынесли их вперед ногами”.

В эфире общенационального телемарафона Данилов назвал подонками членов партии, а также посоветовал им извиниться перед украинцам за то, что привели войну на территорию нашей страны.

– Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что “мы – братья, любовь-дружба-жвачка, Москва – это наше все”, они сейчас переименовались в другую какую-то институцию. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде. Та они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что ребята на передовой им не простят. Этим людям, которые призывают сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойки, шуфричи и прочая мерзость говорила: с Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ. – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

На вопрос журналистов, есть ли какой-нибудь легитимный способ устранить такую ​​политсилу из парламента, Данилов сказал, “если ждать законодательный механизм, то не дождемся”.

— Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми, — добавил Данилов.

Напомним, что 21 апреля в Верховной Раде создали новое объединение вместо Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ) под названием Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ).

Главой “новой” группы избрали Юрия Бойко. В общей сложности 25 депутатов из эксОПЗЖ попали в ПЗЖМ.