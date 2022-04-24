Привели війну в Україну: Данілов закликав членів ОПЗЖ піти з Ради, поки їх “не винесли вперед ногами”

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ піти з Верховної Ради, поки українські військові “не винесли їх вперед ногами”.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону Данілов назвав покидьками членів партії, а також порадив їм вибачитися перед українцями за те, що привели війну на територію нашої країни.

– Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно… всі 8 років її члени казали, що “ми – брати, любов-дружба-жвачка, Москва – це наше все”, вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді. Та вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать. Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ. – сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони.

На запитання журналістів, чи є якийсь легітимний спосіб усунути таку політсилу з парламенту, Данілов сказав, “якщо чекати законодавчий механізм, то не дочекаємось”.

– Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими, – додав Данілов.

Нагадаємо, що 21 квітня у Верховній Раді створили нове об’єднання замість Опозиційної платформи – За життя (ОПЗЖ) під назвою Платформа за життя та мир (ПЗЖМ).

Головою “нової” групи обрали Юрія Бойка. Загалом 25 депутатів з ексОПЗЖ потрапили до ПЗЖМ.