Будет последний гвоздь в политике РФ: Зеленский о суде над страной-агрессором

Все российские наемники, выполнявшие преступные приказы на территории Украины, должны понести наказание за агрессивные действия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о международном суде над страной-агрессором Россией.

– Все, кто отдавал позорные приказы на уничтожение людей и детей. Все они предстанут перед международным судом. Это могут быть годы. Если такие, как я не дождемся, то наши дети дождутся. Это будет последний гвоздь в политике России, – считает Зеленский.

Президент Украины заявил, что должен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы завершить полномасштабную войну.

— По поводу встречи с президентом РФ — я не хочу, я должен встречаться с президентом РФ, если мы хотим дипломатическим путем решать вопросы, — убежден глава государства.

Владимир Зеленский считает, что все российские преступники должны предстать перед Международным судом после совершенных зверств в Буче, Гостомеле, Бородянке и других украинских городах.

– Мне все равно как называется трибунал. Мне интересен результат. Будет это Гаага, будет это Украина, будут это другие процессы – не в названии дело. Дело в количестве лет и людей, которым дадут годы за решеткой. Наши прокуроры работают с нашими европейскими партнерами, совместные следственные группы. Считаю, что будет Международный трибунал и результат, – отметил Зеленский.