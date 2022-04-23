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Факты / Украина / Политика

Сейчас Украина не готова к военной разблокировке Мариуполя — Зеленский

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Сейчас Украина не готова к военной разблокировке Мариуполя — Зеленский

На сегодняшний день Украина не готова к военной разблокировке Мариуполя. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

— У нас есть полное моральное право на военную разблокировку наших городов. Готовы ли мы к этому сейчас? Нет. Относительно военной деблокировки – мы сейчас не готовы. Лидеры, которые сейчас находятся там – прекрасно это понимают, – сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что в Мариуполе сейчас самая сложная ситуация.

— Сегодня один из самых сложных дней в обороне Мариуполя. Враг стреляет из моря, суши, танков, артиллерии, самолетов. У меня последний сигнал был от азовцев час назад. Как только мы туда дойдем – мы все решим, а пока мы предлагаем обмен раненых, – добавил глава государства.

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