На сьогодні Україна не готова до військового розблокування Маріуполя. Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

– Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст. Чи готові ми до цього зараз? Ні. Щодо військового деблокування – ми зараз не готові. Лідери, які зараз знаходяться там – прекрасно це розуміють, – сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що наразі у Маріуполі найскладніша ситуація.

– Сьогодні один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. Ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків. В мене останній сигнал був від азовців годину тому. Як тільки ми туди дійдемо – ми все вирішимо, а поки ми пропонуємо обмін поранених, – додав глава держави.