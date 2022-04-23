Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Політика

Зараз Україна не готова до військового розблокування Маріуполя – Зеленський

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Зараз Україна не готова до військового розблокування Маріуполя – Зеленський

На сьогодні Україна не готова до військового розблокування Маріуполя. Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

– Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст. Чи готові ми до цього зараз? Ні. Щодо військового деблокування – ми зараз не готові. Лідери, які зараз знаходяться там – прекрасно це розуміють, – сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що наразі у Маріуполі найскладніша ситуація.

– Сьогодні один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. Ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків. В мене останній сигнал був від азовців годину тому. Як тільки ми туди дійдемо – ми все вирішимо, а поки ми пропонуємо обмін поранених, – додав глава держави.

Читайте
Україна стане найзахищенішою державою Європи - Зеленський

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка