Світ опинився за крок від катастрофи: зустріч Зеленського та гендиректора МАГАТЕ

26 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі, який наразі перебуває в Україні.

У 36-ту річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції Зеленський наголосив, що сьогодні світ знову опинився за крок від катастрофи через агресивні дії РФ.

– Для російських військових Чорнобильська зона та станція були нібито звичайною територією для бойових дій. Територією, на якій вони навіть не намагалися дбати про ядерну безпеку, – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі Зеленський та Гроссі також обговорили рівень ядерної загрози, спровокованої Росією.

– Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки, для Європи та світу, які створила Росія з 24 лютого. Росія тримала в Чорнобильській зоні контингент з бронетехнікою, яка руйнувала поверхню ґрунту й піднімала в повітря надзвичайну кількість пилу, зокрема радіоактивних часток, – наголосив Зеленський.

За словами президента України, під час свого перебування в ЧАЕС окупанти зруйнували пункти дозиметричного контролю та розграбували систему контролю радіаційного стану.

Зеленський наголосив, що російські окупанти розікрали та знищили ядерну аналітичну лабораторію на території ЧАЕС.

– Для російських військових Чорнобильська зона і станція були військовим плацдармом так само, як і зараз плацдармом є територія Запорізької атомної електростанції. Ризик катастрофи є й від запуску Росією крилатих ракет, які пролітають над блоками атомних станцій, – зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що РФ не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, а також шантажувати світ ядерною зброєю.

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– За все це має бути покарання. Ми сподіваємося на повну підтримку з боку МАГАТЕ і всієї міжнародної спільноти наших зусиль з гарантування ядерної безпеки в Україні, у Європі в умовах розв’язаної Росією війни та повної зневаги Росії до вимог радіаційної безпеки, – сказав президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що світ має зупинити ядерний шантаж з боку Росії та відновити фундаментальні принципи ядерної безпеки й мирного використання атомної енергії.

Зі свого боку Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що у 36-річницю катастрофи відвідав Чорнобильську АЕС та подякував працівникам станції за їхню роботу, мужність і професіоналізм.

– Ми не могли собі уявити, що цей шлях заведе нас туди, куди ми не очікували потрапити, що він не скінчився і ще відбуватимуться трагічні події в цій зоні, – зауважив Гроссі.

Очільник МАГАТЕ наголосив на важливості подальшої співпраці та підтримки України у складні часи.