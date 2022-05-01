Правительство Украины из-за войны, которую развязала Российская Федерация против нашего государства, решило закрыть отдельные морские порты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Из-за ракетных ударов, которые российская армия наносит по всей территории Украины, и других военных преступлений, Министерством инфраструктуры принят приказ от 28 апреля 2022 года о закрытии морских портов.

Так, морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон закрыты до восстановления контроля над ними.

Такое решение было принято из-за невозможности осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других видов хозяйственной деятельности.

Кроме того, невозможно обеспечить надлежащий уровень безопасности судоходства и соблюдение требований международных договоров Украины.

Related video

По состоянию на 11 апреля 2022 прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры в результате войны выросли на $12,2 млрд. Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн.

Ранее сообщалось, что все страны Европейского Союза закрыли морские порты для российских судов.