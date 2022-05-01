Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 67 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>404 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Політика

Уряд закрив низку морських портів України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Уряд закрив низку морських портів України

Уряд України через війну, які розв’язала Російська Федерація проти нашого народу, вирішив закрити окремі морські порти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У зв’язку із повномасштабною війною, через ракетні удари, які російська армія завдає по всій території України, та інші воєнні злочини, Міністерством інфраструктури прийнято наказ від 28 квітня 2022 року про закриття морських портів.

Так, морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими до відновлення контролю над ними.

Читайте
Ми завжди житимемо з розумінням, що росіяни можуть повернутись – Кубраков

Таке рішення прийняли через неможливість здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших видів господарської діяльності.

Крім того, не є можливим забезпечити належний рівень безпеки судноплавства та дотримання вимог міжнародних договорів України.

Related video

Станом на 11 квітня 2022 прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури внаслідок війни зросли на $12,2 млрд. Сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, сягнула $80,4 млрд або 2,4 трлн грн.

Раніше повідомлялося, що усі країни Європейського Союзу закрили свої морські порти для російських суден.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка