Уряд України через війну, які розв’язала Російська Федерація проти нашого народу, вирішив закрити окремі морські порти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У зв’язку із повномасштабною війною, через ракетні удари, які російська армія завдає по всій території України, та інші воєнні злочини, Міністерством інфраструктури прийнято наказ від 28 квітня 2022 року про закриття морських портів.

Так, морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими до відновлення контролю над ними.

Таке рішення прийняли через неможливість здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших видів господарської діяльності.

Крім того, не є можливим забезпечити належний рівень безпеки судноплавства та дотримання вимог міжнародних договорів України.

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Станом на 11 квітня 2022 прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури внаслідок війни зросли на $12,2 млрд. Сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, сягнула $80,4 млрд або 2,4 трлн грн.

Раніше повідомлялося, що усі країни Європейського Союзу закрили свої морські порти для російських суден.