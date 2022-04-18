Все страны Европейского Союза закрыли свои морские порты для российских судов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, начала действовать директива Евросоюза о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили российскую регистрацию после 24 февраля 2022 года.

Однако это решение не будет распространяться на суда, которые подали сигнал SOS (Mayday). Допуск таких судов и кораблей в порт будет приниматься индивидуально.

— Мы будем отслеживать, как применяются такие исключения, и не использует ли их Россия для обходных маневров против ограничений, — подчеркнул Ермак.

Ранее Швейцария приняла решение присоединиться к последнему пакету санкций ЕС в отношении России и Беларуси. 8 апреля Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против РФ и частично против Беларуси.

Пакет включает ограничительные меры в сфере торговли, финансов и транспорта. В него вошли запрет на импорт угля с августа 2022 года, а также запрет на импорт древесины, цемента, морепродуктов, удобрений, алкоголя.

Вводится запрет на доступ в порты стран Евросоюза для российских судов.