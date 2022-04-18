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Факты / Мир / Россия

Все порты ЕС закрыты для российских судов

Марта Бондаренко редактор ленты
Все порты ЕС закрыты для российских судов

Все страны Европейского Союза закрыли свои морские порты для российских судов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, начала действовать директива Евросоюза о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили российскую регистрацию после 24 февраля 2022 года.

Однако это решение не будет распространяться на суда, которые подали сигнал SOS (Mayday). Допуск таких судов и кораблей в порт будет приниматься индивидуально.

— Мы будем отслеживать, как применяются такие исключения, и не использует ли их Россия для обходных маневров против ограничений, — подчеркнул Ермак.

Ранее Швейцария приняла решение присоединиться к последнему пакету санкций ЕС в отношении России и Беларуси. 8 апреля Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против РФ и частично против Беларуси.

Пакет включает ограничительные меры в сфере торговли, финансов и транспорта. В него вошли запрет на импорт угля с августа 2022 года, а также запрет на импорт древесины, цемента, морепродуктов, удобрений, алкоголя.

Вводится запрет на доступ в порты стран Евросоюза для российских судов.

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Фото: Pixabay

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