Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Политика

Война в Украине закончится переговорами, но наша позиция зависит от ВСУ – ОП

Валентина Летяк редактор ленты
Сергій Никифоров, Сергей Никифоров

Война в Украине обязательно завершится переговорами, какой бы ни была ситуация, однако позиция каждой из сторон будет зависеть от успехов на поле боя.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, отвечая на вопрос о перспективах прямых переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

– Без переговоров никак. Какая бы ни была ситуация, эта война завершится за столом переговоров. Вопрос в том, что каждая Буча и каждый Мариуполь отдаляют эти переговоры и делают их более сложными. Однако любая война завершается переговорами. А вот какая из сторон будет в лучшей позиции – это уже решают наши военные, и мы им доверяем, – подчеркнул Никифоров.

Два дня назад советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пока не актуальны.

Он объяснил, что Украина на этих переговорах хочет иметь очень сильную юридическую позицию, а к этому еще необходимо подготовиться.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка