Война в Украине закончится переговорами, но наша позиция зависит от ВСУ – ОП

Война в Украине обязательно завершится переговорами, какой бы ни была ситуация, однако позиция каждой из сторон будет зависеть от успехов на поле боя.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, отвечая на вопрос о перспективах прямых переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

– Без переговоров никак. Какая бы ни была ситуация, эта война завершится за столом переговоров. Вопрос в том, что каждая Буча и каждый Мариуполь отдаляют эти переговоры и делают их более сложными. Однако любая война завершается переговорами. А вот какая из сторон будет в лучшей позиции – это уже решают наши военные, и мы им доверяем, – подчеркнул Никифоров.

Два дня назад советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пока не актуальны.

Он объяснил, что Украина на этих переговорах хочет иметь очень сильную юридическую позицию, а к этому еще необходимо подготовиться.