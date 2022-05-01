Війна в Україні закінчиться переговорами, але наша позиція залежить від ЗСУ – ОП

Війна в Україні обов’язково завершиться переговорами, якою б не була зараз ситуація, проте позиція кожної зі сторін залежатиме від успіхів на полі бою.

Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, відповідаючи на питання щодо перспектив прямих переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

– Без переговорів ніяк. Яка б не була ситуація, ця війна завершиться за столом переговорів. Питання в тому, що кожна Буча і кожен Маріуполь віддаляють ці переговори та роблять їх складнішими. Проте будь-яка війна завершується переговорами. А от яка зі сторін буде у кращій позиції – це вже вирішують наші військові, і ми їм довіряємо, – наголосив Никифоров.

Два дні тому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна поки не на часі.

Він пояснив, що Україна на цих переговорах хоче мати дуже потужну юридичну позицію, а для цього ще потрібно підготуватися.